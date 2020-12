“Habrá una demanda muy fuerte de la vacuna en todo el país. El problema que vamos a tener es que van a querer tener más vacunas de las que tenemos en los primeros días. Tenemos muchas vacunas compradas y aseguradas, aunque algunos dicen que no tenemos para todos. Es mentira”, aseveró este lunes por la mañana Ginés González García.

“Tenemos compradas 51 millones de vacunas y estamos buscando tener unas 20 millones más. Ahí tendríamos más del 90% de la población. Queremos llegar a niveles de inmunidad muy altos” , subrayó el titular del Ministerio de Salud de la Nación en diálogo con AM 750 y Radio 10.

“Con las primeras inmunidades, vamos a bajar la mortalidad. Cuando hagamos más masiva la cantidad de gente vacunada, vamos a disminuir la circulación del virus. Si el virus deja de circular, la pandemia seguro va a disminuir”, explicó luego.

En relación con las arduas negociaciones con Pfizer-BioNTech, disparó: “No entendemos por qué tienen tantas exigencias, pareciera que no le tienen fe a la vacuna. Si con alguna firma ha sido generosa la Argentina, ha sido con Pfizer. Les ofrecimos la estructura para que hicieran el estudio clínico acá, hubo condiciones contractuales para las cuales hicimos una ley y hubo alguna cosa de la ley local que no encaja con lo que ellos quieren. Y la verdad es que es muy difícil para nosotros hacer otra ley, más allá de que no sería lo más digno para un país”.

En otro orden de cosas, afirmó que la ANMAT aprobará rápidamente el uso de la Sputnik V para mayores de 60 años: “Eso va a ser un trámite de ANMAT pero seguramente con la documentación que enviarán se hará rápidamente. En general, es la misma vacuna. No es una vacuna distinta o nueva”.

Por último, ante el aumento de casos en todo el país, indicó: “La única receta concreta, efectiva y real es cuidarse, el aislamiento y usar los tapabocas. De la misma manera que tengo una gran esperanza con la vacuna, tenemos que tener cuidado“.

💬 Ginés González García: “La vacuna todavía no actuó. Hasta que no se llegue a un nivel alto de inmunidad en la población vacunación, el virus sigue circulando”

