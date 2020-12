Tal como estaba planeado, este martes por la mañana comenzó la primera etapa de la vacunación contra la COVID-19 en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

En base a los criterios epidemiológicos definidos por el Ministerio de Salud de la Nación, los primeros en recibir la vacuna son los trabajadores de salud de la primera línea: personal de terapia intensiva, de guardias, laboratorios y ambulancias que son prioritarios por su labor esencial.

“Estamos muy orgullosos del equipo. Se ha iniciado la vacunación de manera impecable“, aseveró Fernán Quirós ante la prensa al encabezar en territorio porteño el inicio del operativo más ambicioso de la historia sanitaria del país.

Sobre la Sputnik V, su eficacia y su valoración científica, apuntó: “Estamos deseosos que la información se haga pública. Esta vacuna en particular tenía previsto tres cortes y recién el 4 de diciembre hicieron el corte 3. Es probable que antes de tener el tercer corte ellos hayan presentado los datos y hayan pedido que no se hagan públicos los resultados. Lo que hay que hacer es intensificar el pedido de apertura de los datos”.

Y agregó: “No se trata de desconfiar de uno o de otro, sino que tengamos la tranquilidad que cada uno pudo autoevaluar las condiciones de seguridad y eficacia. Tenemos un informe periodístico de Gamaleya que muestra una eficacia alta y buena seguridad y necesitamos abrir esa información técnica en detalle. La ANMAT evalúa tres aspectos, seguridad, eficacia y calidad. Y eficacia y seguridad se dan con la fase tres“.

💬 Por último, el ministro de salud porteño señaló: “No me voy a vacunar porque no tengo indicación. Pero cuando me toque a mi obviamente me voy a vacunar”