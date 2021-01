A pesar de que las autoridades nacionales y provinciales no le cierran definitivamente la puerta a la opción y la administración porteña continúa reafirmando que el 17 de febrero vuelven las clases a las escuelas, los gremios docentes no son tan optimistas respecto al inicio del ciclo lectivo 2021 en forma presencial.

Hace algunos días atrás, Eduardo López, secretario general de UTE y miembro de CTERA, había advertido sobre ello: “Es prematuro hablar de presencialidad, más aún teniendo en cuenta el fracaso de la experiencia de escuelas burbujas escolares que se organizaron en la ciudad a partir de octubre“.

💬 El ex presidente Mauricio Macri reapareció para pedir que vuelvan las clases presenciales: “No dejemos que el debate continúe monopolizado por los líderes gremiales” ➡️ https://t.co/joi6BbbMih pic.twitter.com/ybjKpM5A8U — 🗞 Diario BA (@diariodeBA) January 14, 2021

Ahora se sumaron otros sindicatos al rechazo: “Yo soy maestro en la escuela 19 de Villa Soldati. En 7° grado hay 80 alumnos: el gobierno le ofreció actividades de revinculación sólo a 18 -es decir, al 22,5% del total- y fueron nada más que 2 chicos. Las familias no están mandando a los chicos a la escuela“, señaló Jorge Adaro, secretario adjunto del gremio Ademys, en diálogo con elDiarioAR.

“No están dadas las condiciones para que empiece la presencialidad. Cuando establecieron la fecha de inicio para el 17 de febrero fue apresurado, y ahora el escenario de contagios es peor. Están manteniendo esa fecha de forma caprichosa: hay rebrote y hay que hacer cambios en los edificios que no se hicieron. Cada vez que un auxiliar docente se jubila, la Ciudad evita poner reemplazo, y esas son las personas que tienen que desinfectar las escuelas. Así que lo más probable es que no haya un inicio de la presencialidad el 17 de febrero. No descartamos ir al paro, porque además no está garantizado que haya vacunación masiva de los docentes”, disparó el gremialista.

Y agregó: “Se quiere poner el acento en que la falta de presencialidad es por los docentes, y fueron los gobiernos, de la Ciudad, de las provincias y de la Nación, los que no garantizaron las condiciones para que esto ocurra. Descreo de que los gobiernos estén preocupados por la situación de los chicos: tienen la necesidad de sostener el movimiento de la actividad económica y se necesitan las escuelas más como guarderías que como lugares de conocimiento“.

Por su parte, Guillermo Parodi, secretario adjunto de UTE, también reafirmó esta postura ante el mismo portal de noticias: “Queremos que haya clases presenciales, lo que estamos discutiendo es si la presencialidad corresponde en un marco de pandemia y de rebrote de los contagios. El Consejo Federal de Educación estableció un semáforo que evalúa la situación epidemiológica: estamos en amarillo y con la curva que va rumbo al rojo. Son los criterios que decidieron los ministros de todo el país y de la Nación. Lo que exigimos es que se respete lo que los mismos ministros firmaron“.

