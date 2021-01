“En los últimos 5 a 7 días se han estabilizado y descendido levemente los casos de COVID-19. En la media móvil de siete días, desde el 10 al 12 de diciembre tuvimos una aceleración de casos muy importante, hasta llegar al valor de 1300 promedio. En la última semana hemos descendido 200 casos por día en promedio. Hay un cambio de tendencia“, aseveró Fernán Quirós en su habitual conferencia de prensa de los miércoles.

“Cuando se mira la curva de la Ciudad de Buenos Aires, se observa que no hay una coincidencia temporal entre el descenso de casos y las restricciones porque para las restricciones tenés que esperar siete días para ver el impacto. Hubo un cambio de comportamiento ciudadano previo, que pudo haber sido un diagnóstico real de la ciudadanía que esto no había terminado y también pasar las fiestas, que cada una de las familias disminuya la interacción social. Ese cambio patente de interacción son los que impactaron a partir del 8, 9 y 10 de enero”, explicó el ministro de salud porteño.

“Por supuesto que comparto con Axel Kicillof que estas restricciones nocturnas han colaborado y compartimos que todas las medidas restrictivas son temporales y tácticas, porque no cambian estructuralmente la pandemia“, agregó luego al ser consultado por el diagnóstico epidemiológico realizado por el gobernador bonaerense, quien le atribuyó a esas normativas el freno a la suba de los contagios.

Ante la pregunta de por qué la administración de Horacio Rodríguez Larreta no habilita una página web para que los porteños y porteñas se anoten para recibir la vacuna, señaló: “Hemos decidido no hacer preinscripción, sino inscripción directa para no tener un listado largo de personas esperando recibir una vacuna que no sabemos cuando llega“.

“Cuando Nación defina el cargamento y los grupos que le van a corresponder, y nosotros estimamos que serán los mayores de 70 años, se van a poder inscribir directamente a los sistemas de registro y pedir un turno. Hemos dispuesto un número de vacunatorios apostados en la ciudad por dónde está distribuida la gente de 70 años con voluntad de vacunarse, que se podrán inscribir día y hora”, concluyó.

