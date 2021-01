En medio de la polémica desatada por la vuelta a clases presenciales prevista para el 17 de febrero en el distrito porteño, Soledad Acuña salió con los tapones de punta contra los gremios docentes: adelantó que les descontarán el día no trabajado en caso de que decidan lanzar una medida de fuerza para rechazar la apertura de las escuelas.

“Nosotros reconocemos el trabajo enorme de todos los docentes y por eso yo diferencio la vocación y la voluntad de todos ellos para la vuelta a la presencialidad de algunas manifestaciones de algunos sindicalistas”, sostuvo la titular del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en diálogo con América TV.

📢 Ademys apuntó contra el gobierno porteño: “Venimos de un año que no han podido ni siquiera garantizar el alcohol en gel para los docentes y los auxiliares” ➡️ https://t.co/oFBO84r547 pic.twitter.com/wTekYS2DZI — 🗞 Diario BA (@diariodeBA) January 21, 2021

“El descuento no será para todos los que no vayan a la escuela. Las condiciones para la presencialidad de los docentes están determinadas. Así como conté que para los niños y niñas hay un listado del Ministerio de Salud que define cuándo se es población de riesgo, lo mismo sucede para los adultos. En el caso de que el docente sea de riesgo, hay una nueva licencia que está en las normativas del año pasado y que los exceptúa de la presencialidad pero no del trabajo, por lo que tienen que seguir dando clase a distancia”, explicó.

“Otra cosa diferente es cuando hay una medida de fuerza en la que, por derecho laboral, deciden que no van a ir. En la Ciudad de Buenos Aires, siempre que hubo paro, hubo descuento por día“, subrayó la funcionaria porteña.

Y remató: “Ellos pueden tomar la medida de fuerza que quieran, pero no están yendo a trabajar. Cuando no van a trabajar, se descuenta el día. Esto ha sido siempre así, incluso fue a la Justicia y fue ratificado, por lo que tiene todo el marco de legalidad que corresponde. Ellos tienen el derecho a manifestar su posición y el Estado, a descontar el día no trabajado”.

Comentarios

comentarios