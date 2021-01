“No vamos a poner en riesgo la salud de los chicos, los docentes y los familiares de los alumnos. No hay nada que yo desee más que volver a tener clases presenciales, estar en la sala de profesores y muchas otras actividades. Yo hace 35 años que habito la escuela, pero la escuela es sinónimo de cuidado y no voy a mirar para otro lado por más que nos amenacen con descontarnos los días de paro”, aseveró el secretario general de UTE, Eduardo López, en diálogo con “El Destape Radio”.

“No van a empezar las clases con 30 chicos el 17 de febrero, la gente no se suicida masivamente. Depende del semáforo epidemiológico, ahora está en rojo, los maestros no cruzamos los semáforos en rojo, no le enseñamos eso a los chicos. Sí cuando esté en amarillo o en verde y estemos seguros que haya ventilación, jabón, papel higiénico en las escuelas. Y si se va a hacer en partes, tienen que haber computadoras para los chicos que no asistan”, subrayó el gremialista.

“En Estados Unidos, si la ciudad tiene 420 casos diarios, no se abren las escuelas. Buenos Aires tiene 3000 casos por día, entonces no se abren las escuelas, no queremos terminar ni como Estados Unidos, Brasil o Capital Federal. Las clases deben ser de manera a distancia y en contexto de pandemia, por eso pedimos las computadoras y que se respete el semáforo“, apuntó luego en relación con la intención del gobierno porteño de avanzar como sea en la vuelta a las aulas.

Y remató: “Redujeron el Plan Sarmiento en 371 millones de pesos, por supuesto, porque es más barato meter 30 chicos en el aula en vez de darle 30 computadoras. Como uno quiere a los alumnos, no mete a 30 chicos y un maestro que rota por distintas burbujas con 30 grados de calor en un aula”.

💬 Eduardo López, UTE: “Que abran los listados para poder vacunarnos, que es la verdadera salida a esta pandemia”

📸 Foto: Catalina DiStefano para “El grito del sur”

