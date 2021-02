Los datos son alentadores, en especial para la Argentina: un análisis provisional de los datos del ensayo en fase III de la vacuna Sputnik V publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet aseguró que un régimen de dos dosis ofrece una eficacia del 91,6% contra la COVID-19.

Vale la pena resaltar que los resultados preliminares se basan en el análisis de los datos de casi 20.000 participantes: se trató de un ensayo clínico, aleatorizado, a doble ciego y controlado por placebo, donde 14.964 voluntarios recibieron la vacuna y 4902 el placebo.

“En el ensayo clínico, después de la primera semana (en que la protección todavía no se había desarrollado), se registraron 20 casos graves confirmados de COVID-19 en el grupo de placebo y ninguno en el grupo vacunado. En un período de 7 a 14 días, la eficacia de la vacuna para evitar casos graves se elevó al 50%, entre los 14 y los 21 días, al 74,1% y a partir del día 21, al 100%”, explicaron.

