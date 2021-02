De los incipientes renders a las manos alzadas en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y los amparos judiciales pasaron varios meses en que la cuestión se fue transformando de un aparente negocio de tierras más a una bandera de la lucha contra la especulación financiera y en defensa del espacio público.

Este último jueves 28 de enero terminaron las audiencias por la privatización de los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco: se registró un récord histórico de participantes que llegó a los 7.053 y la mayoría de ellos rechazó el proyecto del oficialismo porteño.

🌳 “Para el modelo extractivista los espacios verdes públicos son absolutamente sacrificables” 👉🏻 Con un contundente rechazo a la privatización de los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco, terminaron las audiencias públicas ➡️ https://t.co/RwnGhpjqui pic.twitter.com/ZiCkK5LfP9 — 🗞 Diario BA (@diariodeBA) January 28, 2021

“La Audiencia Pública fue una jornada histórica y un poco más de 90% se manifestó en contra“, reconoció Victoria Roldán Méndez, diputada de “Vamos Juntos”, en diálogo con FM “Futurock”. “Hablaban de un proyecto que no es lo que proponemos. Por ejemplo que está incluido Punta Carrasco o que no va a haber un parque público. La idea es que la Costanera sea de acceso público”, explicó la legisladora.

Más allá de esto, deslizó que no será nada fácil que la administración de Horacio Rodríguez Larreta vuelva sobre sus pasos, aún con semejante niveles de rechazo a la iniciativa: “Siempre está la posibilidad de cambiar el proyecto. Va a ser parte del debate cuando arranquen las comisiones. La Audiencia Pública no es vinculante. No creo que el proyecto se baje. No creo que cambiemos nosotros el fondo de la cuestión“.

Y justificó: “Es una zona de la ciudad que está alejada y ya no es muy accesible. Creemos que es una zona que tiene que estar más desarrollada. Y no me hace ruido porque formo parte de un gobierno que esta presente en la urbanización de los barrios más vulnerables. Y no es relato, es realidad. Son espacios que tienen que desarrollarse porque además el recorte de coparticipación afecta al presupuesto“.

