“No hay un ‘Vacunatorio VIP’, fue una situación puntual de vacunación de diez personas en una situación incorrecta, reprochable, que el presidente ha tomado una medida inmediata y muy fuerte. Que haya un ‘Vacunatorio VIP’ significa que hay una instalación donde la gente va ahí permanente. Eso es falso. Es absolutamente falso que haya 3000 dosis para uso discrecional por parte del Ministerio de Salud“, señaló esta mañana Carla Vizzotti en diálogo con Radio Con Vos.

La flamante titular de la cartera sanitaria se refirió a su antecesor, que debió dejar el puesto luego del escándalo: “Ginés no estaba en el Ministerio en ese momento tampoco. Manifestó en su carta de renuncia que esas personas debían ir al Hospital Posadas y que, por un error, se generó la vacunación en el Ministerio. Fue un error, él lo manifestó en su carta de renuncia, pero eso no puede empañar lo más mínimo su gestión en la pandemia y la trayectoria de Ginés. Tenemos que poner en balance las dos cosas. Es un error que hizo que saliera del Ministerio y me parece muy importante decir que él no estaba en el Ministerio en ese momento. Es una situación extraordinaria y excepcional”.

“No creo que ninguno de nosotros no haya cometido un error que no está a la altura de nuestra trayectoria. Está clarísimo que pasó, lo asumió, el Presidente tomó una decisión y tenemos que movernos para adelante“, subrayó luego.

Por último, afirmó que uno de los puntos salientes de los diálogos que mantiene con las autoridades nacionales reside en la necesidad de “mostrar la trazabilidad de las vacunas e informar con mucha transparencia los avances de la vacunación“.

“Tenemos un sistema de registro nominal. Lo que nos pidió el Jefe de Gabinete es poder visibilizar esto para fortalecer la confianza de la población, mostrar bien cuál es el circuito y hacer pública esa información“, remató la funcionaria nacional.

Comentarios

comentarios