Con la pandemia de coronavirus y la economía como ejes centrales, el presidente Alberto Fernández brindó su discurso en la apertura del 139° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

“Solo diez días después de hablarles el año pasado, la OMS declaro una pandemia para la cual no teníamos vacunas. Se inició una crisis en la que el mundo debió aprender sobre la marcha, una crisis sanitaria que en el caso argentino coincidía con una economía escuálida, había un sistema de salud quebrado, dejaba vencer vacunas. Debíamos apagar un incendio sabiendo que otros se había acabado el agua”, comenzó el mandatario ante los presentes y las cámaras.

“Hicimos todo lo que estaba a nuestra alcance para evitar la enfermedad y la muerte. Evitamos que colapsara el sistema de salud. Desde el primer día enfrentamos críticas: los que negaban la existencia de la pandemia y nos acusaban de ser parte de un complot internacional. Ni un solo día bajamos los brazos, ni ante la inclemencia del contagio ni ante la crítica injusta“, aseveró.

📽 ¡El discurso de Alberto Fernández en el Congreso de la Nación!

Y agregó: “Construimos 12 hospitales en tiempo récord. Nuestros trabajadores de la salud dieron un ejemplo. Nuestros empresarios se movilizaron junto al Estado, Iglesia y movimientos populares. Les pido por favor que nos pongamos de pie y brindemos un sostenido aplauso de reconocimiento para el personal de salud, para que sienta a lo largo y a lo ancho del país“

Ya en relación con el plan de vacunación y la provisión de dosis, explicó: “Hemos iniciado el mayor operativo de vacunación de la historia argentina. Nada es sencillo, el gobierno dialoga con países y empresas que fabrican vacunas. Facilitamos ensayos clínicos. Argentina y México producimos juntos la vacuna de Oxford y AstraZaneca. Participamos en COVAX. Desde fines de diciembre estamos recibiendo a un ritmo menor de lo esperado dosis de la vacuna Sputnik V. Sabemos que hay dificultades en la producción de vacunas, pero conocemos las dificultades del mundo. El 10% de los países acapara el 90% de las vacunas existentes. Seguiremos trabajando y consiguiendo las vacunas para cumplir nuestros objetivos“.

Y en referencia al escándalo del “Vacunatorio VIP”, señaló: “En este plan hay prioridades muy claras. Las reglas se deben cumplir. Si se cometen errores, la voluntad de este presidente es reconocerlos y corregirlos. Cuando dijeron que esas reglas fueron transgredidas, aún cuando en lo personal me causaba mucho dolor, tomé las decisiones que correspondían. Cualquier gobierno sensible tiene la obligación de corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegio o falta de solidaridad“.

💬 Alberto Fernández: “No dejaré de trabajar para ser el presidente de una Argentina unida. Se que la inmensa mayoría de nuestro pueblo sabe que vamos en camino de la recuperación y de la reconstrucción de nuestros país, con diversidad y mayor democracia”

Ya en el plano económico, el presidente disparó contra la administración de Mauricio Macri: “El gobierno que me precedió solicitó el préstamo más grande de la historia del FMI: los 44 mil millones de dólares recibidos se esfumaron antes de que asumiéramos nuestras funciones. Logramos la renegociación de la tóxica deuda externa“.

Y disparó: “Es necesario que endeudarse no sea gratis. Por eso he instruido a las autoridades permanente para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes fueron los autores de la mayor administración fraudulenta que hemos registrado. Endeudar al país de ese modo y que la toma de créditos haya sido resuelta con total irresponsabilidad y a espaldas del Congreso de la Nación, no puede ser visto de otra manera que no sea visto como una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado”.

“No hay más lugar para ajustes recesivos. El programa que se acuerde con el FMI será enviado al Congreso Nacional para garantizar la sostenibilidad y la transparencia como política de Estado. Renegociamos la tóxica deuda privada con el aval del Congreso y Argentina ahorró más de 34 mil millones de dólares entre 2020 y 2030. Es imperioso que afirmemos el compromiso de no permitir nunca más un endeudamiento asfixiante“, remató Alberto Fernández.

Por último, habló sobre los grandes temas macroeconómicos que afectan el día a día de los argentinos: “El fortalecimiento del mercado interno es un eje imprescindible. Si alguien cree que me insulta llamándome peronista, sólo quiero decirle que me enorgullece. El impulso al consumo, revitaliza la industria nacional y el empleo asociado a la misma“.

“Para que la economía crezca sostenidamente, es imprescindible producir más. Estamos potenciando las exportaciones de mayor valor agregado. Por eso redujimos los derechos de producción a la actividad industrial. Menos retenciones para quienes hacen mayor elaboración del producto. En el caso de economía del conocimiento, se eliminaron totalmente“, añadió luego.

“La inflación es la principal evidencia de nuestras eficiencias. Es un fenómeno multicausal. Durante 2020 pudimos reducir 18 puntos la inflación que heredamos. Fue un primer paso. Pero no es posible que caigamos una y otra vez en el viejo sistema en donde algunos amasan fortunas especulando con los precios. Debemos hacer que los salarios crezcan y los salarios se estabilicen, ninguna sociedad crece empobreciendo a los que viven de sus salarios. Nadie se salva solo, hay que coordinar esfuerzos para que el salario le gane a la inflación. Creemos en el diálogo. La generación de trabajo es una prioridad, como hacer que los salarios crezcan y los precios se estabilicen”.

