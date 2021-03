El viceministro de salud de la Provincia de Buenos Aires se mostró preocupado por la situación epidemiológica que atraviesa América Latina y la probable repercusión en el país: “Estamos hace algunas semanas con un leve ascenso y es muy grave lo que esta pasando en la región, especialmente en Brasil“.

En este marco, Nicolás Kreplak fue contundente en torno a la necesidad o no de restringir del todo el acceso al país vía Ezeiza: “No deberíamos tener viajeros por cuestiones que no sean indispensables“.

Respecto del plan de vacunación y aquellos que se vacunan en el exterior, apuntó: “No me gusta en temas de salud que quienes tienen más dinero y poder tengan más acceso. No pueden esperar su turno en la cola. Lo entiendo porque es la regla de juego de esta forma de capitalismo tan injusto que hace que que pasen estas cosas: que haya gente que tenga la capacidad de gastarse esa cantidad de dinero increíble para ir a otro lugar a vacunarse”.

“Nuestro distrito está a punto de vacunar a la persona un millón en un universo de 5 millones y medio. Y si no hay problemas de por medio, seguiremos con el mismo ritmo. Las vacunas que llegaron en el cargamento del viernes se van a estar distribuyendo hoy y a partir del miércoles vamos a estar aplicando. Teníamos vacunas hasta hoy pero estamos aplicando el remanente de las personas que no se presentaron y hasta el jueves podemos aguantar. Tenemos otro vuelto que está llegando en estas horas. Y si llegan las de Sinopharm vamos a levantar la velocidad“, explicó.

Por último, le pidió a las personas que no se enteran que tiene un turno asignado y no se presentan a aplicarse a la vacuna, que cuando se enteren asistan al vacunatorio igual: “Tenemos cuatro formas de avisar a la gente: mails, la app, Whatsapp y llamados telefónicos pero hay muchos que igual no se enteran porque generamos turnos para no más de 48 horas de distancia. Hoy no podemos dar turnos con más tiempo. Hoy estamos cerca de un 90% de presentismo, pero nunca se hizo en nuestro país una vacunación nominalizada“.

