Algunas horas después del anuncio de Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof explicó cómo impactarán las nuevas restricciones en territorio bonaerense y pidió que la población redoble los cuidados.

“Es un contexto regional muy complicado. Nuestra provincia puede decir que afrontó una de las más graves crisis de la historia con un enorme esfuerzo y con un enorme espíritu colectivo. Venimos de un año complicado y hoy la situación cambió violenta y súbitamente. No es una ola, es un tsunami“, alertó quien maneja los destinos de la Provincia de Buenos Aires.

“No hubo un solo bonaerense que no contara con el sistema de salud si es que lo necesitó durante la pandemia, pero ante la explosión de casos se están saturando las terapias intensivas. La ampliación del sistema de salud no tiene antecedentes y un gran mérito es que no haya faltado atención sanitaria, pero hoy ese logro está de nuevo en peligro con esta segunda ola, que es feroz“, subrayó.

En esta línea, explicó: “Viendo lo que empezó a ocurrir en la Ciudad de Buenos Aires y en la velocidad que venía, nosotros pensamos que había que hacer un cierre muy fuerte durante un tiempo limitado. Acompañamos estas medidas“.

¿Cuáles son las medidas dipuestas por las autoridades?

40 municipios retrocedieron a “Fase 3”, que implica una restricción horaria entre las 23 y las 6, la prohibición de circular entre las 0 y las 6, y el cierre de comercios en general entre las 20 y las 6.

Los municipios en “Fase 5”, que actualmente son 16, van a tener restricción horaria entre las 2 y las 6, y los municipios en “Fase 4”, que son 79, entre las 0 y las 6.

Habrá “severas multas” para quienes no cumplen con estas medidas y se activará un paquete de ayuda para las empresas más golpeadas por estas medidas.

Se suspenden las actividades sociales en los domicilios particulares y se suspenden las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas.

Casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas deberán cerrar.

Se suspende la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas.

Solo podrán usar el transporte público de pasajeros trabajadores considerados esenciales, toda la comunidad educativa y aquellos que ya fueron expresamente autorizados.

💬 Axel Kicillof: “No podemos descuidarnos ahora ni dejar que se desborde el sistema sanitario. Vamos a aplicar el criterio de siempre, que es que si crecen los casos, se aplican restricciones”

