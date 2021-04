“Es inaudito que se esté transitando, en el marco de la excepcionalidad de la pandemia, un proceso de judicialización y de especulación política como está llevando adelante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y Juntos por el Cambio“, aseveró Nicolás Trotta en diálogo con Página/12.

Luego de varios días de silencio en los medios y con una reunión con Alberto Fernández mediante, el titular del Ministerio de Educación de la Nación utilizó términos duros para referirse a las acciones y las decisiones tomadas por las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires: “Es una enorme irresponsabilidad del jefe de gobierno y del Gobierno de la Ciudad el incumplir un DNU, no respetar a la Justicia Federal y colocar a las familias en una situación de gran incertidumbre. No cumplen con una política que no solo está pensada para la ciudad, sino para el resto del territorio argentino, porque lo que sucede aquí impacta en todas las provincias”.

“Luego del fallo, Larreta, a diferencia de otras veces que hace una conferencia de prensa, no lo hizo. Se ve que no estaba muy seguro y quizás tenía presiones de Macri o de otros actores políticos porque lo único que hizo fue mandar un comunicado de prensa. Él tiene una mirada de cumplimiento selectivo de los fallos judiciales, mientras tanto desconoce una decisión compleja y difícil que asumió el presidente, tomada con la voluntad no solo de cuidar a los porteños y bonaerenses, sino a todo el país“, agregó.

Respecto a lo que sucederá con las escuelas después del 30 de abril cuando venza el decreto presidencial, apuntó: “Analizaremos la realidad epidemiológica y el nivel de circulación. Sobre esa base evaluaremos qué medidas podemos adoptar para transitar un esquema de presencialidad. Lo que estamos planteando es para la región metropolitana, pero también analizamos con el Presidente la situación muy diferente que está transitando el resto del país. En la mayoría de las provincias tenemos presencialidad escolar con protocolos estrictos“.

