“En la actualidad, estamos negociando con absolutamente todos los laboratorios y pensamos en las vacunas que deberían llegar ahora y también con una mirada prospectiva hacia el futuro. Sin embargo, sabemos que el 31 de diciembre no desaparecerá la pandemia, el mundo está en medio de una situación que permanecerá“, aseveró en las últimas horas Carla Vizzotti en una entrevista con Página 12.

La titular del Ministerio de Salud de la Nación señaló que el camino está marcado por las vacunas pero que habrá que tener la guardia alta durante bastante tiempo: “La emergencia de nuevas variantes no nos permite afirmar cuándo terminará esta situación de excepción global, no estamos en condiciones, nadie lo está. Hoy tenemos acceso a las vacunas pero solas no son suficientes. De hecho, estamos en un piso muy alto y se acerca el invierno. Necesitamos redoblar los cuidados y avanzar con la vacunación“.

“El último pico superó el número máximo de infectados del año pasado y tensionó muy rápido el sistema de salud. El crecimiento exponencial se detuvo en AMBA pero necesitamos que la tendencia positiva se afiance aún más rápido. Hay tensión en el sistema de salud, tenemos provincias como La Pampa, Catamarca y Formosa que nos tienen muy preocupados. Como ventajas, podemos decir que contamos con 400 respiradores más (además de los 3682), un equipo de salud vacunado y entrenado. La desventaja es que ese equipo está más cansado, los recursos humanos son finitos y hay variantes que complican las cosas“, explicó luego la funcionaria nacional.

Sobre la campaña de vacunación nacional contra el coronavirus, ponderó: “La semana que más dosis aplicamos llegamos a las 1.200.000. Hasta ahora no ha habido un cuello de botella en la aplicación. Las provincias se han preparado de una manera excelente. Estamos en condiciones de acelerar más todavía”.

Y remató: “No hay problema con pasar los tres meses entre la primera y la segunda dosis. Luego de los 90 días no se pierde el efecto de la primera, no pasa nada en verdad“.

