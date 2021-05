Los gremios docentes continúan con medidas de fuerza para terminar con la presencialidad en las escuelas y la relación con el gobierno porteño es cada vez más tensa: en las últimas horas se conoció el fallecimiento de otro maestro en la Ciudad de Buenos Aires, el número 14 desde el inicio del ciclo lectivo en febrero.

“Los cinco sabandijas de la Corte Suprema dijeron que no tienen evidencias de que en las escuelas porteñas hay contagios desde sus mansiones y con firma electrónica: tenemos 14 nombres de maestros que fallecieron. ¿Pueden decirnos desde sus sillones que no hay evidencia?. Los jueces que no van al Palacio de Justicia por la pandemia mandan a otros a laburar. Si dicen que no hay pandemia, que vayan a laburar”, aseveró Eduardo López, secretario general de UTE, en diálogo con “El Destape Radio”.

El gremialista confirmó que el próximo 25 de mayo protestarán frente a la Corte Suprema para llevarles “las 14 fotos de los maestros fallecidos y los nombres de los 10.000 contagiados” de COVID-19 en las escuelas porteñas.

“En el medio de todo esto, Larreta y Acuña redujeron un 70% las partidas de mantenimiento escolar, lo que incluye alcohol en gel y limpieza, les dijeron a las cooperadoras de las escuelas que se hagan cargo de los gastos de limpieza“, reveló luego.

Y, por último, apuntó contra el ministro nacional Nicolás Trotta: “Tenemos apoyo inmediato de la secretaría de derechos humanos conducida por Horacio Pietragalla, pero nos cuesta encontrar apoyo en el ministerio de Educación de Nicolás Trotta. No puede ser que pongan el semáforo después del fallo de la Corte. Porque es tarde: hay compañeros muertos“.

