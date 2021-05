Luego de que el gobierno nacional anunciara una cuarentena estricta por un lapso de nueve días, la administración de Horacio Rodríguez Larreta se apuró en ratificar las restricciones para el distrito aunque con algunos “retoques”.

En primer lugar, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) confirmó que suspendía las clases presenciales los tres días hábiles de la próxima semana y que tampoco ofrecerían la posibilidad de recuperarlas a través de la modalidad virtual: se “recuperarán” en diciembre.

Asimismo, los comercios que no sean esenciales podrán seguir atiendo al público pero no sólo bajo la modalidad de delivery o take away sino también “de la puerta para afuera”.

Las plazas y los parques van a seguir abiertas para los vecinos pero van a estar cerrados los clubes y los patios de juego: sólo se puede ir al que te quede más cerca del domicilio para practicar deporte individual o para recreación, sin permanecer mucho tiempo en el lugar.

Por último, se cerrarán con un vallado 71 accesos y egresos a la Ciudad de Buenos Aires, sobre un total de 127 existentes: los habilitados quedarán para quienes tengan permisos de circulación, requeridos por las fuerzas de seguridad locales y federales.

1. Puente Bosch

2. Puente Pueyrredón Viejo

3. Puente La Noria Viejo

4. Cruce Calle Agrelo

5. Subida Av. Gral. Paz por Tabaré

6. Subida Av. Gral. Paz y Goleta Santa Cruz

7. Cruce Av. Francisco Fernández de la Cruz

8. Bajada Gral Paz por Eva Perón

9. Bajada Av. Gral. Paz por Barca Cabo de Hornos

10. Cruce Calle Rodolfo Scapino

11. Cruce Cnel. Martiniano Chilavert

12. Subida Av. Gral Paz por José Barros Pazos

13. Bajada Av. Gral. Paz por Av. F.F De la Cruz

14. Cruce Calle Jorge Chávez

15. Cruce Calle Ibarrola

16. Cruce Calle Dr. Angel Roffo

17. Subida Gral Paz por Monte

18. Subida Av. Gral. Paz por Pila

19. Subida Av. Gral. Paz por García de Cossio

20. Subida Av. Gral. Paz por Estero Bellaco

21. Subida Av. Gral Paz por Tapalqué

22. Bajada Av. Gral. Paz por Martínez de Hoz

23. Bajada Av. Gral. Paz por Ibarrola

24. Bajada Av. Gral Paz por Tuyuti (desde estación de servicio AXION)

25. Bajada Av. Gral Paz por Pizarro

26. Cruce Av. Emilio Castro

27. Bajada Av. Gral. Paz por Emilio Castro

28. Cruce Calle Tonelero

29. Cruce Calle Tinogasta

30. Av. Gral. Paz Subida Tinogasta

31. Bajada Av. Gral Paz por Nazarre

32, Av. Gral. Paz – Subida Av. Francisco Beiro

33. Bajada Av. Gral Paz por Bruselas

34. Cruce Calle Griveo

35. Cruce Concordia

36. Subida Av. Gral Paz por Griveo

37. Subida Av. Gral Paz (hacia Río de la Plata) por Azcuénaga (provincia)

38. Subida Av. Gral. Paz ( hacia colectora)por Larsen

39. Bajada Av. Gral Paz por Benito Juárez

40. Bajada Av. Gral Paz por Bahia Blanca

41. Bajada Av. Gral. Paz (hacia colectora) por Larsen

42. Bajada Av. Gral Paz (colectora) por Av. Albarellos

43. Bajada Av. Gral Paz por Griveo

44. Cruce Calle Ricardo Gutiérrez (lado Norte)

45. Cruce Calle Ricardo Gutiérrez (lado Sur)

46. Cruce Emilio Lamarca

47. Cruce Av. Gral Mosconi

48. Subida Av. Gral Paz por Av. Gral Mosconi

49. Puente Superi

50. Av. Gral. Paz. 4300 – Bajada Juan B. de la Salle

51. Bajada Av. Gral. Paz por Gustavo Rearte

52. Bajada Av. Gral Paz 3932

53. Puente Zapiola

54. Cruce Curupayti

55. Av. Gral. Paz – Bajada Juan B. de la Salle 3838

56. Cruce Calle 11 de Septiembre de 1888

57. Cruce Calle La Cachila

58. Subida Av. Gral Paz por Vedia 3384

59. Bajada desde Av. Gral Paz por Vedia 3460

60. Bajada Av. Gral Paz y Vedia 2901

61. Subida Av. Gral Paz por Av. Del Libertador

62. Subida Av. Gral Paz por Zapiola

63. Bajada Av. Gral Paz por Av. Del Libertador

64. Av. Gral. Paz Cruce Calle Grecia

65. Bajada desde Av. Gral Paz por Vedia 3991

66. Bajada Av. Leopoldo Lugones por Av. Guillermo Udaondo

67. Lugones acc puente A. Illia

68. Bajada Av. Leopoldo lugones por Av. de los Ombúes

69. Perito Moreno bajada Gallardo

70. Cruce Calle Plaza

71. Subida Av. Gral Paz por Av. Lope de Vega

