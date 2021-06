Entre la semana pasada y los inicios de ésta, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) habilitó la inscripción a los porteños y las porteñas mayores de 50 años sin comorbilidades que quieran vacunarse contra el coronavirus.

“Llegó el día: me vacuné contra el COVID-19. Siempre dije que iba a hacerlo cuando me correspondiera y, como tengo 55 años y no tengo factores de riesgo, me tocó ahora. Por eso, hace unos días me empadroné y hoy vine al vacunatorio de la Usina del Arte“, reveló esta mañana Horacio Rodríguez Larreta a través de las redes sociales.

“La vacuna es la esperanza de volver a encontrarnos y abrazarnos. De volver a trabajar y retomar nuestros proyectos. La vacuna es futuro”, añadió el jefe de gobierno porteño.

Y remató: “Hoy viví lo que siempre me cuentan quienes ya se vacunaron en la Ciudad: el amor y la calidez que te da el equipo de salud cuando llega este momento. Gracias infinitas. Me vacuno por mí, por mi familia y por el esfuerzo que hicimos para llegar hasta acá. Vacunarse es cuidarnos“.

