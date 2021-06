“En las últimas dos semanas hemos tenido un descenso significativo de casos que en la media móvil semanal pasó del pico de hace 14 días de 2.700 diarios al valor actual de 1.600 casos en promedio diario. Se puede avanzar en algún grado de apertura de las restricciones vigentes aunque de manera prudente y progresiva“, aseveró esta mañana Fernán Quirós en su habitual conferencia de prensa.

“El llamado es el mismo de siempre: necesitamos seguir cuidándonos. Todavía la circulación viral es muy alta, por lo cual si hay dos o tres familias juntas la posibilidad de que alguien esté enfermo y contagie al conjunto es significativa. Debemos evitar al máximo el cruce de familias en estos días. En la medida en la que toda esta dinámica social del encuentro en lugares relativamente pequeños y con poca ventilación se siga repitiendo, la posibilidad de un rebrote siempre está“, subrayó el ministro de salud porteño.

En relación con las variantes más contagiosas que se detectaron por primera vez en Sudáfrica y en la India, el funcionario resaltó: “Hoy en la Argentina no están circulando, pero es importante dar las segundas dosis porque si la gente sigue viajando, en algún momento van a llegar”.

“Por eso hay que ir a controles muy fuertes en el aeropuerto de Ezeiza e insistir con un concepto muy importante, que es el de cumplir con la cuarentena estricta de siete días, por más que hayan llegado con un PCR negativo“, agregó.

Respecto a la efectividad de las vacunas, apuntó: “Si uno toma los datos de la Ciudad de Buenos Aires de los primeros 700 mil vacunados y hace un seguimiento de ellos, de quienes han tenido la primera dosis y de quienes completaron el esquema, comparado con un grupo no vacunado de similares características, los que recibieron doble dosis tuvieron un 98% menos de probabilidades de fallecer. Es una enormidad la protección“.

“El vacunado tiene una protección mediana para no contagiar a alguien; medianamente alta para no enfermarse; alta para no internarse, y muy alta para no fallecer, pero ninguna protección es total“, remarcó luego.

Por último, aseguró: “Según la experiencia de cuatro o cinco países, cuando se alcanza el 40% de la población con al menos una dosis, la curva epidemiológica tiene un primer cambio importante en su velocidad de transmisión. Cuando se llega al menos al 60% la curva claramente ya bajó significativamente. Para fines de junio, en la Ciudad de Buenos Aires seguramente la realidad epidemiológica va a ser distinta de la que hemos visto hasta ahora”.

💬 Fernán Quirós: “La posibilidad de comprar la vacuna de CanSino está más avanzada que las otras. Es de una sola dosis, utiliza un adenovirus como vector como la de Johnson & Johnson, y tiene resultados de efectividad muy alto”

