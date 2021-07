“Probablemente las personas que no se hayan vacunado no podrán hacer un conjunto de actividades si eso pone en riesgo a otros“, adelantó Sonia Tarragona en diálogo con FM “Futurock”.

Sin embargo, la jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación aclaró que no es una medida que pueda tomarse en el corto plazo: “Todavía no estamos en condiciones de restringir nada porque no tenemos toda la población que quisiéramos vacunada, pero, cuando llegue el momento, seguramente tendremos que poner restricciones“.

“Uno no tiene que perder de vista -y esto es, quizás, lo más importante- que la vacunación nunca es individual: la vacunación siempre tiene un beneficio individual y un beneficio o perjuicio colectivo“, explayó la funcionaria.

Y agregó: “Hay un grupo de la población que no se acerca a vacunarse o que no se inscribe, pero no tiene que ver con que no confíe o que no se quiera vacunar, sino que hay un montón de barreras de acceso en Argentina: la conectividad, el acceso a una computadora o a un teléfono, vivir en el medio de un lugar donde no llega la información… en esos casos, lo que va a tener que ocurrir, y ya está ocurriendo, es salir casa a casa a buscarlos”.

