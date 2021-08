“Si ya no hay circulación comunitaria lo habrá la semana que viene. Hace tres meses que entró la primera persona con virus y en algún momento iba a llegar. No solamente por los que podían venir de Europa, sino también por los países de Sudamérica que se fueron contagiando, lo cual es lógico“, aseveró el doctor y asesor del gobierno nacional Luis Camera en diálogo con FM “Futurock” y Radio 10.

En esta línea, enfatizó: “Es importante que vacunemos más con primera dosis para evitar la circulación comunitaria de la Delta, que es mucho más contagiosa pero no pareciera ser más letal“.

Y pronosticó: “La variante Delta es el final de la pandemia. Nos vamos a acostumbrar al COVID, va a estar siempre, pero va a ser cada vez más benigno por la vacunación”.

Sobre la situación epidemiológica, advirtió: “Las vacaciones de invierno no fueron una buena decisión, detuvimos la curva descendente de casos. Y haber abierto cosas ahora me parece otra vez un poco apurado. Me parece que estamos con un apuro excesivo y lo lógico sería esperar a lo mejor dos semanas para estar seguros y que haya varios millones más de personas vacunadas. Es una cuestión de días porque no es que la vacuna no está, las vacunas están llegando“.

Por último, en torno a las medidas de cuidado indispensables y mínimas, recalcó: “No podemos no estar usando el barbijo hasta que la pandemia no esté derrotada en serio“.

