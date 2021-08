Los datos de seguridad y de efectividad son contundentes y, por ello, tanto el Ministerio de Salud de la Nación como el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires le dieron luz verde a la combinación de vacunas para completar los esquemas.

“El 80% de las personas que recibieron la primera dosis de Sputnik V respondieron que aceptaban ser inoculados con otra vacuna como segunda dosis para completar el esquema“, aseveró Fernán Quirós en diálogo con Radio Rivadavia.

“De la totalidad de las personas a las que les preguntamos, el 80% contestaron que querían intercambiar. El otro 20% no es que contestó que no. Ninguno contestó aún: algunos podrán contestar que no y otros podrán consultar con sus médicos y aceptar“, agregó el ministro de salud porteño.

“Decidimos dar 150 mil turnos de la vacuna Moderna porque todavía la llegada a la Argentina de la vacuna AstraZeneca no es regular, la cantidad no es suficiente, y no queremos ocupar las vacunas del que recibió la primera dosis de AstraZeneca y está esperando su segunda para dársela a otra persona. Las de AstraZeneca las reservamos para que el recibió AstraZeneca en el primer lugar“, subrayó luego.

Y remató: “Sabemos además que está por venir un vuelo de Rusia. La Sputnik de fabricación local está por entregarse. A partir del miércoles esperamos recibir el componente dos de Sputnik y completar a todas las personas que están esperando en la Ciudad de Buenos Aires”.

