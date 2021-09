“Si uno mira la experiencia, en las últimas elecciones en Argentina ha habido una menor participación. Pero yo tengo la expectativa que con una situación sanitaria mejor como la de ahora, y con los recaudos que planteamos, la participación sea la más alta posible“, aseveró esta mañana Horacio Rodríguez Larreta en conferencia de prensa.

El jefe de gobierno porteño informó sobre las nuevas medidas de cuidado que regirán durante los comicios para minimizar las chances de que se produzcan contagios de COVID-19 en los lugares de votación.

“Nosotros promovemos que la gente vaya a votar. Es muy bueno que la gente participe y que vayan todos, por eso ponemos tanto énfasis en los protocolos de cuidado, para que la gente vaya segura a votar y sin ningún problema”, subrayó.

En torno a la discusión propiamente política, afirmó: “Nuestra campaña estuvo basada en escuchar y explicar a la gente nuestras propuestas en educación, en cómo generar trabajo en Argentina, la seguridad y mejorar el bienestar integral. Tenemos una visión optimista en el país, estamos convencidos en que podemos construir un país mejor. No vamos a entrar jamás en chicanas ni agresiones”.

Y remató: “La elección es muy importante porque se empieza a delinear el modelo de país que queremos. Nosotros no queremos un país con chicos que no estén en las aulas, que no genera trabajo, que no soluciona la seguridad para que podamos transitar libremente, un país con altísima inflación. Nosotros proponemos otro camino”.

