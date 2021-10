El “Frente de Todos”, junto al interbloque de José Luis Ramón y dos legisladores opositores de la Provincia de Mendoza, Federico Zamarbide y Claudia Najul, se sentaron este martes en sus bancas para discutir y tratar la “Ley de Etiquetado Frontal” en la Cámara de Diputados: sin embargo, “Juntos por el Cambio” decidió no dar quórum y la sesión tuvo que ser levantada.

El interbloque opositor se presentó en la reunión de Labor Parlamentaria con la propuesta de negociar el quórum con el oficialismo “consensuando” el temario para el día de hoy: deseaban incorporar “el tratamiento de la ley de promoción ovina junto al emplazamiento de las comisiones para que, en el transcurso de las próximas dos semanas, se inicie el debate de las leyes de boleta única, reforma de la ley de alquileres, emergencia educativa y el Presupuesto 2022 con la presencia del ministro de Economía Martín Guzmán”, según consignó Infobae.

Leonardo Grosso, diputado por el oficialismo, habló con FM “La Patriada” sobre la negativa de la oposición: “Las cinco empresas productoras de alimentos más importantes le pagan la campaña a ‘Juntos por el Cambio’, por eso hicieron un lobby feroz“.

Por su parte, la diputada Cecilia Moreau también apuntó contra la bancada que preside Mario Negri: “Detrás de cualquier actitud del PRO hay un interés económico”

El líder del bloque oficialista, Máximo Kirchner, remató: “Para sentarse imponían un pliego de condiciones, querían tratar la ley de boleta única, resulta que son los mismos que no querían tratar ninguna ley electoral en este momento. Cumplimos como bloque, no operamos en los medios, incluso no querían tratar de temas si no era de manera presencial, pero hoy que tenemos cuatro temas que no los irritan, o por lo menos eso parece, y no aparecen. Y se enojan y nos quieren empujar y extorsionar“.

Comentarios

comentarios