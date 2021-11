“No veo posibilidad de un acuerdo con el gobierno nacional. Cada vez que habla, el presidente cuestiona a la oposición y le echa la culpa a alguien mas, a Macri, a otro, siempre la culpa la tiene el otro”, señaló esta mañana Horacio Rodríguez Larreta en diálogo con Radio Rivadavia.

“Hace meses que no hablo con Alberto Fernández. De un día para el otro lo de la coparticipación y un día antes de que nos obligaban a cerrar las escuelas. Obviamente nos peleamos porque yo no pensaba hacerle caso en una cosa tan crítica como esa”, aclaró el jefe de gobierno porteño.

En tono de campaña y consultado por la suba de impuestos que viene realizando su administración, se excusó: “Nosotros adherimos a la baja de impuestos del pacto fiscal de 2017, que en cinco años bajaba sobre todo Ingresos Brutos y Sellos; bajamos el primero y segundo año, cumplimos pero ocurrió un guadañazo y nos sacaron la coparticipación“.

“Había que compensarlo de alguna manera. Yo me comprometo que si la Corte Suprema hace que nos devuelvan la plata, al minuto bajo los impuestos que subimos y no se sube ningún impuesto más en la Ciudad de Buenos Aires. Fueron 70 mil millones de pesos y me avisaron un minuto antes. La mitad de eso se financió bajando el gasto en la ciudad; prácticamente hoy no hay obras grandes, fue para equilibrar las cuentas y que no todo sea aumento de impuestos”, agregó.

Por último, se refirió a la vieja promesa de Mauricio Macri en 2007 de construir 10 kilómetros de subte por año y que, por supuesto, fue pasada por alto por el PRO desde ese entonces: por primera vez en la historia, en la actualidad ni siquiera hay obras de ampliación proyectadas.

“En mi gestión la prioridad era seguir construyendo la línea ‘H’. Hay más subtes con aire acondicionado, aumentó la frecuencia, y mejoró el servicio. No avanzamos en una nueva línea porque no tengo plata. Con el riesgo país que tenemos yo no puedo tomar un crédito a 30 años por esa tasa de interés. No nos prestan plata ahora, cuando nos prestaban hace un año era a tasas exorbitantes, no podía endeudar la ciudad”, concluyó.

