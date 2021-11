La predominancia de la variante Delta y la suba de casos durante casi 20 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encendieron las alarmas de las autoridades sanitarias. Sin embargo, desde hace una semana los casos volvieron a estabilizarse e, incluso, empezaron un tibio descenso.

“Estamos bajando. De hecho puedo decir que estuvimos tres semanas con un leve ascenso. Esta semana, se logró bajar. Estamos en un descenso del 97% de los casos respecto de los momentos más dramáticos. Y el punto clave es la vacunación de los chicos. En el último tiempo, del total de contagios, los de niños eran el cinco por ciento, y pasó a ser el 30%. Con la vacunación eso va a ir bajando”, aseveró Nicolás Kreplak en diálogo con Radio 10.

En este contexto, el ministro de salud bonaerense subrayó la eficacia y la seguridad de la vacuna de Sinopharm: “Ha habido mucha fake news y una oposición política irresponsable. Me parece cruel porque no hay argumentos reales, son sólo mentiras. Y lo que dicen no tienen mayor sentido. En pandemia, cuando uno ve con qué condiciones se aprueban Sinopharm en China o Pfizer en Estados Unidos, no son las mismas que cuando no hay pandemia. Vacunar a la población de menores era indispensable para el paso siguiente en la pandemia y reducir los contagios en toda la sociedad“.

“Argentina es uno de los países del mundo que está vacunando desde los tres años en adelante y que otros países lo hagan, es motivo de orgullo, no de cuestionamiento”, remató el funcionario.

💉 Para tener en cuenta: tanto en Provincia de Buenos Aires como en la Ciudad de Buenos Aires hay preocupación porque cerca del 35% de los niños no fueron inscriptos hasta el momento para vacunarse

