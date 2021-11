La conmoción por el asesinato del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía sumó un nuevo capítulo este lunes por la noche, cuando los manifestantes fueron reprimidos por efectivos policiales durante una protesta en reclamo de justicia y más seguridad.

Consultado por la prensa, el titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, señaló al respecto: “Si miramos estadísticas son otras cosas, cuando uno las revisa son nada, estamos hablando de una vida humana truncada por nada; no se pueden explicar muchas cosas cuando estamos trabajando en algo tan delicado y cuidadoso, y sin solución. Es algo que sucede en todos los lugares del mundo, en algunos más y en algunos menos”.

“En Argentina el homicidio doloso no debe superar el 6,5% o el 7%. En la Ciudad de Buenos Aires, está entre el 4% y el 4,5%, mientras que Miami tiene 15%, San Pablo 24%, Washington tiene 30%“, explicó luego.

Y agregó: “Hay 6.000 efectivos de las fuerzas federales en el conurbano. Y entre el gobierno y La Matanza hay diálogo desde hace más de 20 días, para buscar objetivos y tratar de cumplir de la mejor manera, analizando la mejor forma de estar presentes. Ojalá hubiéramos llegado a prevenir esta situación. Es un ser humano, duele, es tristísimo“.

Por último, el funcionario nacional se refirió a los gases lacrimógenos y los empujones que se registraron ayer en la manifestación: “Nunca voy a estar del lado de la represión, estuve cuatro años en la fuerza y me fui sin un herido, sin un muerto. No tenemos mano dura ni mano blanda, no le vamos a pegar a la gente ni tirarle escopetazos. No miro las cosas en términos electorales y si hay una manifestación tienen todo el derecho del mundo de manifestar su dolor y su queja”.

Comentarios

comentarios