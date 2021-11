En medio de la bronca que recorre a los vecinos de Ramos Mejía por el asesinato del kiosquero Roberto Sabo, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se refirió a la inseguridad y a las propuestas en torno a la baja de la edad de imputabilidad.

“Lo más importante es el cambio en el Código de Procedimiento Penal, que es lo que permite las excarcelaciones, que hace eternos los juicios. Pero es verdad que no puede ser que un menor no sea punible“, aseveró en diálogo con Radio Metro.

“Con menores para mí no es bajar la edad, sino que haya un régimen penal juvenil especial. Tiene que ver con la educación pero con que haya instituciones, con los temas sociales, con que hay menores que matan gente. Hoy un chico puede votar a los 16 pero no es punible, ahí hay una contradicción. No puede ser que no sea punible. Capaz no lo es de la misma manera que un adulto, pero eso no quiere decir que no tenga que ser punible“, subrayó.

En esta línea, desestimó las “simplificaciones efectistas”: “El tema de la inseguridad es muy complejo. En la Ciudad de Buenos Aires bajamos todos los delitos, se puede. No es con un título de diario“.

Por último, se refirió a las elecciones legislativas del próximo domingo: “Sentimos que viene bien para nosotros, no hay razones para que la gente cambie el voto. La gente está harta de la inseguridad, la inflación, no se consigue laburo, los chicos estuvieron casi todo el año sin clase. No veo razones para que cambie el voto. A la gente no la compras con la platita en el bolsillo, es una falta de respeto eso”.

