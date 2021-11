La Ciudad de Buenos Aires reconfirmó este último domingo que sigue siendo el bastión inexpugnable del PRO: María Eugenia Vidal, de “Juntos por el Cambio”, sacó el 48,19% y duplicó los votos de su adversario del “Frente de Todos”, Leandro Santoro, que obtuvo poco más del 25% de los votos.

“Hoy no es una noche de festejo, el país no está para eso, pero sí es una noche de esperanza. Muchos la pasamos mal este año, perdieron sus seres queridos, su trabajo, con el que tienen no le alcanza y pasaron mucho tiempo sin los chicos en la escuela. Sepan que no están solos, siempre vamos a estar. Este resultado es de cada uno de ustedes, no es nuestro. Es un reconocimiento a la transformación que hace muchos años venimos haciendo en la ciudad y empezó Mauricio“, aseveró María Eugenia Vidal desde el escenario al conocerse los resultados electorales.

La única derrota del oficialismo en territorio porteño ocurrió en la “Comuna 8”: el elegido por Alberto Fernández fue el candidato más votado en Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano, los barrios más humildes del distrito.

“Hoy hicimos la mejor elección de medio término en la ciudad. Esto se logró con el esfuerzo de la militancia que llevó el mensaje”, afirmó escuetamente Leandro Santoro desde el búnker montado por el “Frente de Todos”.

“La Libertad Avanza”, con el economista Javier Milei como candidato, se quedó con el tercer lugar en la elección legislativa, cosechando el 17,03% de los votos: “Decían que los liberales eran simpáticos pero no conseguían votos. Y que no íbamos a ganarle a la izquierda. Hoy hemos logrado un histórico 17%”, espetó desde el Luna Park.

Por último, el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-Unidad) logró romper la racha adversa en la ciudad y consiguió que la izquierda tenga una banca en la Cámara de Diputados tras 20 años: Myriam Bregman irá al Congreso de la Nación tras conseguir el 7,76% de los votos: “La izquierda es la tercera fuerza nacional”







