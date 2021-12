La multinacional Just continua en conflictos con los trabajadores de la planta de Lomas de Mirador que a principio de año fue vaciada y sus empleados decidieron tomarla, desde ese momento el conflicto no tiene fin, muchos trabajadores fueron despedidos otros llegaron a un acuerdo económico pero otros permanecen firmes esperando llegar a un arreglo para no perder la fuente de trabajo, frente a esto esta semana tendrán una nueva reunión a la espera de buenas noticias, si bien se sabe que rige una ley que no se puede despedir los trabajadores tienen miedo que cuando esto finalice sean despedidos.

A continuación escuchamos a Mardonio Racedo , delegado por el sindicato CIS (comercio, industria, servicio nucleado en la CTA Autónoma quien en dialogo con Radio Parque vida , contó la situacion que viven 27 trabajadores.

