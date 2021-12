El cantautor español Joan Manuel Serrat anunció que en 2022 se despedirá definitivamente de los escenarios con una gira mundial que comenzará el 27 de abril en el Beacon Theatre de Nueva York, además, prevé una recorrida por América latina y culminará el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

“Lo que decidí es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría”, dijo el artista de 77 años al diario español El País, al ser consultado sobre los motivos de su decisión.

“Me despediré, y ya no volveré a tocar. Volveré a los sitios, saludaré, comeré, pero ya no volveré a los escenarios. Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Hay que hacerlo en algún momento. En el confinamiento me fijé en los árboles, en los pájaros. Y sobre todo leí mucho. Lo estaba dejando. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde”, dijo el músico catalán.

En ese sentido, el cantante hizo hincapié en el accidente que sufrió sobre el escenario su colega Joaquín Sabina en un show conjunto que los obligó a cancelar una gira y la posterior pandemia de coronavirus que provocó “una inactividad forzosa”, al justificar su decisión de despedirse de su público en persona.

“Las dificultades fueron distanciandome. Estaba cada vez más lejos de la actividad que hacía, y aunque no desde el sentimiento, lo cierto es que también estaba inevitablemente alejado de la gente. Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría”, dijo el catalán.

El artista catalán presentará “El vicio de cantar 1965-2022”, en una gira que comenzará en Nueva York en abril y terminará en Barcelona en diciembre, que ya se anticipa que incluirá un puñado de presentaciones en la Argentina según una grilla que se difundirá el próximo miércoles 8 de diciembre.

Comentarios

comentarios