“El objetivo es que la nueva variante no genere un problema para el sistema de salud. Ese es el punto que estamos buscando. No buscamos que no haya casos, porque eso es algo imposible sino que los casos sean lo más leves posible“, aseveró Carla Vizzotti en diálogo con la prensa.

“Sospechábamos que iba a ingresar al país en cualquier momento por el proceso de normalización de vuelos en todo el mundo”, añadió en relación con la detección del primer caso de Ómicron en la Provincia de San Luis.

Sobre las características de esta nueva variante, explicó: “Hasta ahora no estamos viendo que en la enfermedad tenga un impacto más grave y letal ni si escapa o no de las vacunas. Lo único que se sabe es que es más contagiosa. Es lo que dice la secuenciación, lo que dice la evolución natural del virus. Los virus buscan ser más transmisibles pero menos letales porque nos necesitan para replicarse, no quieren matar sino existir”.

Y agregó: “Hasta ahora no se reportaron muertos por Omicron y la mayoría de los casos fueron identificados fueron leves. Son todas perspectivas optimistas de que la variante Omicron pueda ser transmisible pero no generar un problema para la salud pública”.

En relación con el panorama epidemiológico del país, pidió avanzar con la vacunación: “Anteayer llegamos a los 30 millones de personas con dos dosis, el 80% mayores de 18 años. Hay más de 1,7 millón de terceras dosis y lo que acordamos con las jurisdicciones es que, en función de los planes provinciales, se vaya convocando para refuerzos a las personas que hayan cumplido seis meses de su esquema completo“.

“Si tenemos en cuenta la cantidad de gente con vacunas con la que se infectó, la posibilidad del virus de generar infecciones graves es inferior y la posibilidad de las mutaciones va a depender de las vacunas. Las provincias tienen las dosis y la Nación tiene stock. Necesitamos que la población se acerque a medida que es convocada“, concluyó.

Comentarios

comentarios