En medio de la polémica y con los gremios docentes rechazando con fuerza la iniciativa, la titular del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, ratificó la implementación de las prácticas educativas en empresas y organizaciones para todos los estudiantes del último año de secundaria.

“No son pagas pero no entiendo que alguien diga que esto es trabajo esclavo. Los chicos no van a cobrar. No es una pasantía. Es una práctica educativa“, subrayó Soledad Acuña en diálogo con la prensa.

“Son 150 horas a lo largo del año de formación laboral teórica y 120 horas en los ámbitos productivos, en horario de clase. Las prácticas no son pagas“, explicó la funcionaria porteña. Y agregó: “Los estudiantes irán a las empresas con un proyecto educativo acompañados de un tutor. Van a aprender trabajando“.

Por último, se refirió a la reprobación que la iniciativa de la administración de Horacio Rodríguez Larreta suscitó entre los sindicatos: “Siento que hay algunos sectores, que cada vez son más chicos, que gritan fuerte y se oponen sin conocer las propuestas. Creo que están pensando en una casa de comidas rápidas o personas que nunca trabajaron en su vida. Hace 5 o 6 años que venimos con estas prácticas en escuelas técnicas. Es parte de una ley nacional, es inentendible que quienes formularon esa ley cuestionen a quienes queremos cumplirla“.

