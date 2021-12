Con los contagios de coronavirus multiplicándose, personal insuficiente y agotado e insumos escasos, la Asociación de Médicos Municipales (AMM) dijo basta luego de que este sábado un médico del Hospital Santojanni sufriera agresiones por parte de un paciente al que no pudo hisopar: suspendieron por tiempo indeterminado los hisopados en las Unidades Febriles de Urgencia (UFU) de la Ciudad de Buenos Aires.

“Fue exponencial el crecimientos de los casos y no tenemos personal. Yo creo que habría que implementar el tema de las enfermeras, que están capacitadas para hacer hisopados con la supervisión de un médico”, relató sobre la situación que se vive día a día en los hospitales porteños el delegado de ATE, Héctor Ortíz, en diálogo con América 24.

“Pero desde septiembre estamos planteando que no se dejen a 3.000 contratados fuera del sistema, entre ellos a 2.000 enfermeras. Gracias a nuestros reclamos se fue estirando la decisión”, explicó luego.

Y remató: “Acá no hay previsión, hay ajuste. Y a mi por decir lo que digo me cesanteó el Gobierno de la Ciudad, aún siendo delegado y planta permanente del Hospital Durand hace 38 años. La justicia decidió que me tienen que reincorporar y todavía no lo hicieron”.

Por otra parte, Jorge Gilardi, titular de la AMM, señaló en diálogo con Radio Nacional: “Exigimos trabajar en un escenario seguro. No podemos seguir con este déficit de personal. La sociedad está violenta, la gente está con problemas y eso termina, aunque sin justificar, con una situación de agresividad”.

“No es posible trabajar con el mismo personal de seguridad cuando se atienden 50 personas a que cuando se hisopan 500 vecinos. El personal de salud está dispuesto a seguir al pie del cañón pero mientras estén dadas las condiciones. En la medida que se repitan estas situaciones, volveremos a tomar medidas gremiales. Hay que cuidar al que cuida para que el médico pueda prestar la atención”, concluyó.

