“Estamos indudablemente pasando por la tercera ola muy fuerte, con una gran cantidad de casos. Veníamos creciendo de una manera muy significativa. Vamos a tener un número importante de casos todavía“, aseveró Pedro Cahn en diálogo con Radio 10.

“En la medida que aumenta el número de casos, es inevitable, vamos a tener un número creciente de personas en terapia intensiva. Mientras no se estrese el sistema de salud vamos a estar relativamente tranquilos”, explicó luego el médico infectólogo.

Sobre el futuro de la situación epidemiológica en el país y en el mundo, señaló: “Yo no subestimaría nunca la capacidad que tienen los virus. Me parece que es un pensamiento atrasado. Me encantaría que sea cierto, pero no estoy en condiciones de afirmar que este es el principio del fin del virus“.

En relación con las medidas de protección, remató: “Hay tres elementos de cuidado fundamentales. Barbijo permanente en cualquier situación en que uno está con gente, sea el interior o el exterior. La ventilación cruzada permanente. Y por supuesto la vacunación. La vacuna reduce pero no impide la transmisión, sí reduce de manera dramática la mortalidad y la posibilidad de internación”.

