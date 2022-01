Con una situación epidemiológica compleja tal como la que hoy por hoy atraviesa el mundo entero, el Ministerio de Salud de la Nación empezó a cambiar ciertos criterios para tornarse más flexible y no saturar las distintas instancias que componen al sistema de salud.

En las últimas horas, la ministra Carla Vizzotti repitió la recomendación de que quienes no tienen indicación de testearse no lo hagan y que no se acerquen a los centros de testeos.

“Con la aparición de la variante Ómicron cambia la situación, porque cien mil casos tensan el sistema de testeo; lo más importante es que no se traslada el número de casos a hospitalizaciones. Así, la recomendación es que quien no tenga indicación de testeo no se acerque a los centros para no seguir tensando el sistema”, subrayó la funcionaria.

Y en relación a las estimaciones preliminares del Instituto Malbrán sobre su circulación masiva, especificó: “Ómicron es predominante donde la curva es exponencial, en grandes conglomerados, como AMBA o Córdoba”.

✔️ Los nuevos criterios del Ministerio de Salud de la Nación:

📸 Foto: Maximiliano Luna

▪️ Si una persona tiene síntomas compatibles con COVID-19 y tuvo contacto estrecho con un caso positivo, no es estrictamente necesario realizar un test para confirmar el diagnóstico.

▪️ Si una persona es contacto estrecho y no tiene síntomas, con cinco o siete días de aislamiento, se esté o no vacunado, tendrá el alta sin necesidad de un test.

