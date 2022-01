La polémica estalló en las últimas horas, luego de que Soledad Acuña, actual titular del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, saliera a decir que “ya es tarde para salir a buscar a los chicos” que dejaron la escuela por la pandemia y que, además, “esos chicos seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa, ya cayeron en actividades del narcotráfico, ya tuvieron que ponerse a trabajar, perdieron su propia fe respecto de las oportunidades de estudiar”.

Entre las personas que le salieron al cruce se encuentra Angélica Graciano, titular de UTE: “Esos dichos son una afirmación, desde el punto de vista de los jóvenes, sumamente discriminatoria y clasista. Acuña muestra realmente una discriminación de clase muy complicada”.



“Como responsable del Ministerio de Educación tendría que preguntarse qué estuvieron haciendo todo este tiempo porque, según lo que han dicho, ellos no han perdido un solo día de clases“, apuntó luego la gremialista.



“Es inexplicable que salga a hablar como si no tuviera nada que ver en la conducción del ministerio, como si estuviera por afuera. El Ministerio de Educación de la Ciudad, encabezado por Acuña, no ha tenido políticas proactivas para que los jóvenes estén en las escuelas, no han distribuido las computadoras en cuanto a conectividad. Y tampoco desarrollaron programas complementarios para el apoyo de la escolaridad”, remató.

Comentarios

comentarios