“Hay multiplicidad de chicos que dejaron la escuela por diferentes motivos, hay multiplicidad de realidades y hay que atender a todos. En Argentina hay lugar para todos y nunca es tarde”, aseveró esta mañana Jaime Perczyk en diálogo con FM “Futurock”.

El titular del Ministerio de Educación de la Nación se refirió así a la polémica estalló en las últimas horas, luego de que Soledad Acuña, actual titular del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, saliera a decir que “ya es tarde para salir a buscar a los chicos” que dejaron la escuela por la pandemia y que, además, “esos chicos seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa, ya cayeron en actividades del narcotráfico, ya tuvieron que ponerse a trabajar, perdieron su propia fe respecto de las oportunidades de estudiar”.

“Desde el PRO entienden y creen en un modelo educativo excluyente. Hay un modelo del derrame y no derramó nunca. Nosotros creemos en la redistribución”, prosiguió el funcionario nacional.

Y agregó: “A mi no me interesa tener razón, me interesa que todos los pibes y pibas vayan a la escuela. No me gustó y no comparto las posiciones de Soledad Acuña. No hay forma de construir un futuro sin incluir a todos“.

Por último, habló sobre la posibilidad de que la vacunación contra el coronavirus sea exigida en todos los niveles educativos como condición para poder ir a estudiar: “No va a ser obligatoria la vacuna contra la COVID-19 para la escuela, por lo menos hasta que tenga aprobación definitiva“.

