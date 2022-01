“Vemos que se desaceleró el aumento de casos. Estamos en esta semana en un número estable, alto, pero con la expectativa de que cuando empiece a bajar, baje aceleradamente”, aseveró esta mañana Carla Vizzotti en diálogo con Radio La Red.

“Al presentarse un descenso o una desaceleración del número de casos, nos hace pensar que podemos estar transitando el pico y como aumentó tan rápido y tiene un período de incubación tan corto y tiene un período de transmisión más corto en las personas vacunadas tenemos la expectativa que baje y que para marzo cuando empiezan los fríos y empiezan las clases podamos tener una situación epidemiológica distinta. Aunque existe la preocupación de que emerja una nueva variante que nos complique de vuelta”, prosiguió la titular del Ministerio de Salud de la Nación.

Sobre el número de muertes reportadas, la funcionaria nacional explicó: “Cuando vemos que tuvimos hasta 150 mil casos pensar en tener entre 200 y 300 muertes es un porcentaje muy bajo. Eso por supuesto también es complejo de comunicar porque no quiere decir que no importe o que no duela y que no tengamos que trabajar para que haya la menor cantidad de casos”.

“Lo dijimos siempre, tenemos un bajo porcentaje de complicaciones y muertes, pero cuando más aumente el número de casos el número absoluto de muertes va a aumentar. Los fallecidos que se están reportando ahora murieron por lo menos entre 15 o 21 días tras la infección, que fue justamente el momento de más alta cantidad de casos”, puntualizó.

Y agregó: “De esta cantidad de fallecidos tenemos un número importante de personas mayores de 60 años, un número importante de personas que tenían su esquema de vacunación incompleto, y un número importante de personas que tiene alguna condición que hace que, aunque tenga la vacuna, la infección puede generarle complicaciones y fallecer“.

Por último, se refirió a la situación del plan de vacunación: “De la población objetivo, que son los mayores de 3 años, el 90% ha iniciado el esquema y el 78% lo completó así que tenemos la expectativa de completar todos los esquemas de vacunación. El pase sanitario aceleró la vacunación. Sirvió también para completar esquemas. Entre dosis adicionales y refuerzos hemos dado más de 10 millones de dosis”.

Comentarios

comentarios