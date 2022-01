Luego de varias semanas de discusiones internas y sin tener una postura coherente dentro de la coalición de gobierno, la administración de Alberto Fernández se encuentra frente a un momento decisivo en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En este contexto, Horacio Rodríguez Larreta aprovechó la presentación de los protocolos de cuidado escolar de cara al próximo ciclo lectivo para cuestionar a quienes llevan adelante las negociaciones con el organismo financiero: “No ayuda y genera más incertidumbre que a 24 horas del vencimiento con el FMI no sabemos si se paga o no, los mensajes contradictorios del gobierno, la vicepresidenta hablando en contra del acuerdo, todo eso no ayuda nada”.

“Acá, lo importante es que necesitamos tener un plan para que la Argentina vuelva a crecer y tener trabajo“, subrayó luego el jefe de gobierno porteño que intentará ser candidato a presidente en el 2023.

Y concluyó: “Lo importante es tener un plan, que nos muestren cómo Argentina vuelva a crecer y generar trabajo; el acuerdo con el FMI es un capítulo y no el más importante“.

Comentarios

comentarios