El presidente Alberto Fernández anunció este viernes por la mañana a través de un mensaje grabado en la Quinta de Olivos que el gobierno nacional cerró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar el crédito tomado por la administración de Mauricio Macri por USD 44 millones de dólares.

“Había un problema gravísimo y urgente y ahora tenemos una solución posible y razonable. En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó -y es bueno recordarlo- este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo“, aseveró el mandatario ante la cámara.

“No restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero“, explicó luego.

Y agregó: “No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología. Además, vamos a poder acceder a nuevos financiamientos, precisamente, porque este acuerdo existe“.

💬 “Es tiempo de unirnos en las soluciones y no de dividirnos en los problemas. Confío en la Argentina, confío en los argentinos y argentinas”, concluyó.

