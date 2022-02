Luego de la carta publicada por Máximo Kirchner en la que hace explícito su desacuerdo respecto del acuerdo alcanzado por el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la posterior renuncia a ser el jefe de bloque de la Cámara de Diputados, la tormenta se desató puertas adentro de la coalición oficialista.

En las últimas horas, el diputado del “Frente de Todos”, Leopoldo Moreau incluso adelantó que un sector buscará modificarlo cuando los detalles sean enviados al Congreso de la Nación: “Se supone que se va a discutir, para eso va al Congreso. Vamos a llamar la atención sobre los peligros y los riesgos del acuerdo y ojalá sirva para que cuando se firmen los memorándum de entendimientos algunas cuestiones se remuevan, sino estaremos en una situación compleja“.

“Hace una semana atrás se llegó a un límite de que si no se cerraba este acuerdo se corría la posibilidad de una gran corrida bancaria y una devaluación, y eso es responsabilidad de Guzmán, porque vino liquidando todas las divisas desde el inicio innecesariamente en una negociación con el Fondo cuando aún no había acuerdo”, disparó luego en diálogo con Radio 10.

“Lo que teníamos que haber hecho era suspender el pago y llevar el tema a La Haya. Una negociación así iba a tener un final distinto. Si suspendíamos los pagos no hubiéramos llegado con la lengua afuera y casi sin dólares al tramo final de la negociación, y eso es lo que nos ha impuesto un acuerdo que está lleno de peligros. Recién hace 15 días le avisó al presidente que este acuerdo no era de facilidades extendidas y ocultó que en realidad era un refinanciamiento de la deuda; hemos vuelto a un Stand By, y eso es lo que ha permitido el tema de las revisiones trimestrales”, explicó el legislador.

Y remató: “El Fondo ya te está mandando a decir que no está de acuerdo con la quita a los subsidios a la energía que plantea el gobierno, dice que hacen falta más; plantea que hay que poner tasas de interés muy altas. Pero si aumentás excesivamente las tarifas parás el consumo y ponés el riesgo el financiamiento del capital de trabajo para la actividad industrial. No es cierto lo que dice Guzmán cuando dice que el Fondo reconoció que la inflación es algo multicausal, no reconoció nada y por eso nos exige ir a emisión cero en dos años. Es un frenazo a la economía enorme”.

