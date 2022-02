La economía argentina atraviesa un momento delicado: al alto número de inflación informado en las últimas horas por el INDEC se suma ahora la discusión en el Congreso de la Nación para rubricar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Yo no voy a votar la carta de intención ni el programa porque la política económica, en un régimen presidencial, es facultad del Poder Ejecutivo. Lo único que hace el Congreso de la Nación es aprobar la facultad de financiamiento y el presupuesto de la Nación. Lamentablemente, como no tenemos presupuesto, tendremos que aprobar este proyecto de renovar la deuda“, aseveró Ricardo López Murhpy en diálogo con CNN Radio AM 950.

Al respecto, el líder del partido “Republicanos Unidos” y diputado de “Juntos por el Cambio” agregó: “Nuestra obligación es dar quórum y autorizar el financiamiento. El programa es del gobierno“.

Sobre el aumento de precios, el también economista señaló: “A mi me llama la atención que no es más alta la inflación porque han estado emitiendo de una manera extraordinaria en los últimos años. Estas cosas no son gratis, la expansión monetaria está pegando sobre la economía y se comió las reservas que había en el Banco Central”.

“Cuando se emite mucho pasan dos cosas: hay presión inflacionaria y pierde reservas. Ambas cosas han pasado como dicen los libros“, remató.

