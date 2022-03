“El acuerdo va a evitar la caída al abismo pero la situación del país es delicada“, aseguró en las últimas horas ex titular del Ministerio de Hacienda y economista de “Juntos por el Cambio”, Hernán Lacunza, en diálogo con Radio Rivadavia.

“El acuerdo con el FMI es realmente malo y no va a resolver los problemas de falta de crecimiento y de exceso de inflación. En todo caso, los va a mantener o a agravar“, prosiguió con dureza.

“No remueve ninguna de las causas del estancamiento de diez años. A eso se suma un perfil de vencimientos bastante exigente a partir de 2024. Si el aval de la oposición era tan importante tendrían que haber hecho una mesa de consulta previa. Si no, es un contrato de adhesión y eso no es un debate parlamentario. En consecuencia, no se puede aprobar un programa a ciegas“, agregó sobre las discusiones que comenzarán esta semana en el palacio legislativo.

“Una cosa es debatir en el Congreso para encontrar las mejores soluciones para el país, y otra es que después de 26 meses de negociación secreta, te dicen que tenés 48 horas para leer el acuerdo y firmar abajo. Eso es buscar un aval a un programa que, en realidad, no es delegable“, concluyó.

