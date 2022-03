Hoy no votamos "si nos gusta o no nos gusta el FMI" tampoco votamos si "nos gusta o no nos gusta el programa acordado". Votamos q hacer con la deuda que tomó el Macrismo. Autorizar la refinanciación o caer en el default. Y esto último (sin reservas) equivale a un colapso social. — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) March 10, 2022

La proximidad de la votación en el recinto legislativo y las marcadas diferencias dentro de la coalición gobernante sobre el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) marcan la agenda del oficialismo.

“No existe ninguna posibilidad de disputar el 2023 si no hay un Frente de Todos unido. Son momentos de tensión y estamos trabajando para que el Frente de Todos vote en conjunto y unido”, reconoció Leandro Santoro en diálogo con Radio 10.

“Un bloque oficialista tiene la responsabilidad de acompañar las políticas del gobierno. No sé cómo seguirán las cosas en adelante, voy a trabajar para la unidad y para que las relaciones se desgasten lo menos posible“, prosiguió el diputado nacional.

“No se pueden plantear políticas de Estado si no hay unidad interna. La recuperación económica necesita dólares. Si no hay dólares es imposible que la industria se siga expandiendo, el acuerdo con el Fondo no resuelve los problemas, pero es condición imprescindible para seguir creciendo“, subrayó luego.

Y remató respecto a la discusión en el Congreso de la Nación: “La Argentina tiene que resolver un problema que determinará los próximos años si tenemos los dólares suficientes para crecer o no y para pelear contra la inflación”.

