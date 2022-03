“Es imperioso que nos ocupemos de los precios. Los alimentos suben a raíz de la guerra. La inflación es un problema monetario, de concentración, de expectativas. Por eso no creo en los shocks anti inflacionarios“, aseveró esta mañana Alberto Fernández en diálogo con “El Destape Radio”.

“El acuerdo con el FMI nos permite acumular divisas y con eso nos ayuda a combatir la inflación. Voy a hacer todo para poner orden en los precios en Argentina, en un momento donde está todo desordenado“, prosiguió luego el mandatario.

En esta línea, habló sobre las críticas que viene recibiendo por parte de sectores de la coalición de gobierno y también de la oposición: “Me cuestionan los modos porque no lo digo a los gritos, pero hago lo que hay que hacer. Estoy seguro de que lo peor que le puede pasar a la Argentina es volver a las viejas recetas, para tratar de solucionar los problemas“.

Y específicamente en torno a las tensiones internas del “Frente de Todos”, sentenció: “Nosotros debemos estar unidos, porque no podemos permitir que vuelvan a gobernar quienes bajaron los ingresos en cuatro años. La unidad para mi es absolutamente necesaria. De mi parte, no esperen un solo gesto que rompa la unidad. No tengo ningún problema en sentarnos y ponernos de acuerdo con Cristina y Máximo. No todos tenemos por qué pensar igual y en la diversidad tenemos que respetarnos. Tenemos que estar unidos y proyectar un país”.

