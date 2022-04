“En la Argentina hay un gran operativo para que el descontento lo canalice la derecha. Los oficialismos, ya sea nacional o porteño, prefieren discutir con Milei sobre los piquetes, que con la izquierda sobre el reparto de las horas de trabajo“, aseveró Myriam Bregman en declaraciones televisivas.

“Es mucho más fácil discutir ‘piquetes’, ‘saquemos los planes’, etc.; que discutir con la izquierda que te dice ‘reparto de las horas de trabajo y jornada laboral de seis horas‘. Eso no lo quieren discutir“, subrayó la abogada y diputada nacional por el Frente de Izquierda (FIT).

“Si no reclamas y no salís a la calle, no se conquistan los derechos. Si los alimentos aumentaron un 10% hay que preguntarse por qué no hay más gente saliendo a la calle. El gobierno tiene grandes aliados como la CGT y la CTA que se juegan a contener y que no se manifieste la bronca que es latente”, disparó luego.

Y remató: “Separar la llegada de la izquierda o el avance de la izquierda del proceso de movilización es tener una mirada ahistórica de la realidad. La misma que tiene más Ramiro Marra, que dice: ‘Ah, yo estoy de acuerdo con el plan, pero no con que se movilicen para conseguirlo’. ¿Cómo cree que se consiguen las cosas? ¿Cómo creen que se consigue un plan, que es la mitad de un miserable salario mínimo?“.

