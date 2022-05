Con la candidatura presidencial entre ceja y ceja, el jefe de gobierno porteño habló con distintos medios este lunes y afirmó que se debe avanzar con una serie de reformas, como la laboral y la previsional, para que la Argentina pueda crecer. “Mi obsesión es con la Ciudad de Buenos Aires, es mi responsabilidad; pero también tengo una obsesión similar con tener un plan para sacar la Argentina adelante, para que la gente viva mejor“.

“Hay que bajar la inflación, eso significa que no podemos tener más déficit, no podemos gastar más de lo que tenemos, eso significa que claramente hay que replantear el sistema laboral. Hay gente que trabaja desde su casa, a la noche, horarios más flexibles… esto requiere cambiar la legislación, así como estamos no se genera trabajo, no hay laburo estable, privado, en la Argentina“, aseveró Horacio Rodríguez Larreta en diálogo con Radio Con Vos y Radio Mitre.

En esta misma línea, y aunque no se explayó demasiado, el alcalde porteño pidió también “replantear el sistema jubilatorio para alcanzar y sostener el equilibrio fiscal”.

De cara a las internas dentro de “Juntos por el Cambio” y la posibilidad de sumar a otros espacios, explicó: “Hay que generar un consenso amplio entre los diferentes espacios políticos, pero no es con todos. Con todo el espacio oficialista-kirchnerista no me voy a poner de acuerdo nunca. Nunca podría ponerme de acuerdo con gente que eligió cerrar las escuelas y que usó la pandemia para abrir las cárceles, con un espacio que cree que la inflación se va a bajar con el control de precios”.

Y, en la misma línea, rechazó cualquier posibilidad de darle apoyo en el Congreso de la Nación a la iniciativa de Alberto Fernández de subir las retenciones: “No hay que aumentar las retenciones, no les vamos a dar el apoyo) Me preocupa que el gobierno tenga esa iniciativa, pero para eso tenemos división de poderes”.

Sobre los planes sociales, por otra parte, remarcó: “Hay que terminar con la intermediación, terminar con las organizaciones. Si alguien dice que va a terminar con los planes sociales no es serio, con 40% de pobreza. Pero no puede ser que una organización defina si necesitás o no un plan”.

Y, por último, se refirió a la inflación: “No hay un slogan que garantice resultados, pero sí sabemos que sin crecimiento no hay salida. Tenemos que volver a crecer y eso requiere inversión, reglas de juego claras, que se produzca más y que no gastemos mas de lo que tenemos”.

Comentarios

comentarios