Aunque todavía falta más de un año para las elecciones presidenciales y el día a día del país, por su fragilidad y estado de crisis, no permite descuidarlo demasiado, los distintos espacios políticos ya arrancaron la carrera por posicionar a sus candidatos y, también a sacarse chispas.

El líder de “Peronismo Republicano”, ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en los últimos comicios presidenciales e integrante de “Juntos por el Cambio”, Miguel Ángel Pichetto, rechazó la posibilidad de integrar a la alianza opositora al diputado de “La Libertad Avanza”: “No me interesa bailar con Javier Milei“.

En este contexto, defendió el lanzamiento de su candidatura presidencial: “Lo hago en función de la unidad de Juntos por el Cambio. Estoy convencido que puedo hacer un aporte y yo plantee el desafío de la unidad y me van a encontrar a nivel de diálogo y construcción”, subrayó.

“Aporto votos que vienen de sectores decepcionados con el gobierno que el PRO no podría ser capaz de canalizar. Yo no hablo solo de economía. Hablo de los problemas del país, de justicia, de defensa, de seguridad. Aspiro a construir un programa de liderazgo y contenido y dar discusiones que otros en estos dos años y medio no dieron”, remató.

