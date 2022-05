Hace algunos días atrás, un grupo de docentes porteños nucleados en los gremios Ademys y UTE echó entre insultos y aplaudiendo a modo de protesta a Fabián Capponi, director general de Educación de Gestión Estatal del Gobierno Porteño, del edificio del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

Por este motivo, y tras criticarlos con dureza, la ministra de la cartera educativa porteña, Soledad Acuña, decidió suspender por 30 días sin goce de haberes al secretario adjunto del sindicato Ademys, Jorge Adaro, y al delegado gremial Juan Manuel De Vicenzo.

Sin embargo, los docentes porteños aseguran que las cosas no sucedieron como las autoridades las cuentan: “Ninguno de los compañeros hicimos agresiones hacia Capponi. Ese funcionario llega a la escuela, hace una visita. Cuando nos dimos cuenta que está, armamos algunos carteles visibles con reclamos históricos. Eran reclamos haciendo mención a los 35 docentes fallecidos durante la pandemia. Esto tiene una importancia porque Capponi fue uno de los viralizados que apareció bailando en el Ministerio de Educación mientras transitábamos esta tragedia. Capponi se va de la escuela, primero intenta arrancar los carteles, y se le canta que no es bienvenido. Vuelve a la hora de la salida de los chicos con dos sujetos que no se identifican y filman a los presentes“, denunció Jorge Adaro en diálogo con FM “La Patriada”.

“El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es totalmente autoritario, no tiene ningún tipo de margen democrático para entender que existe, les guste o no, el derecho de poder manifestarse cuando uno no está de acuerdo“, subrayó luego el gremialista.

Y agregó: “Acuña es una ministra que no se ha caracterizado por tener posiciones conciliadoras, contemplativas. Es una expresión de odio de clase lo que esta mujer manifiesta en muchísimos de sus actos. Lo de Acuña no es un problema individual. Es parte de una política totalmente en línea con el gobierno porteño, con dirigentes que tienen un costado totalmente reaccionario“.

Por último, sobre la sanción que recibieron, sentenció: “Es una barbaridad la sanción primero porque un sumario lleva su tiempo, y los compañeros tenemos derecho a la defensa. Acuña ya prejuzgó diciendo que íbamos a ser sancionados con el tweet que publica. Es una sanción muy fuerte, con ningún tipo de correspondencia con el hecho. Todavía no estamos notificados de eso. Es parte de una campaña, es un nuevo ataque a un sector opositor a sus políticas. Tienen la necesidad de disciplinar“.

