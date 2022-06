Tras realizar estudios en juntas, arandelas y fusibles, finalmente desde Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) confirmaron que los trenes CAF 6000 de la Línea “B”, adquiridos de segunda mano al Metro de Madrid, se convirtieron en la séptima flota de la red de subte con presencia confirmada de asbesto entre sus componentes.

Desde hace tiempo los trabajadores del subte venían denunciando este hecho y haciendo hincapié en las consecuencias que traería aparejado en su salud y, también en las de los pasajeros.

A partir de estos nuevos informes, las formaciones fueron incluidas en el plan de desasbestización de la flota: los primeros trenes ya han sido descontaminados por operarios de la empresa especializada Borg Argentina en un sector especialmente acondicionado del Taller Rancagua.

“Esto expone la contradicción de la empresa estatal porteña y vuelve a poner bajo la lupa la operación de compra de la problemática flota, que a casi nueve años de su adquisición no ha sido puesta en marcha en su totalidad”, señalaron desde el portal EnElSubte, quienes siguen de cerca y se especializan en el tema.

“Por otra parte, porque si bien los trenes fueron fabricados entre 1998 y 1999 –con anterioridad a la prohibición del asbesto en España, que data del 2001-, su venta al Subte se concretó en 2013, cuando ese material ya se encontraba prohibido no sólo allí sino también en la Argentina. Además, los CAF 6000 no son la única flota con asbesto que SBASE adquirió con posterioridad a la prohibición de la importación del material: en la misma categoría entran también los CAF 5000 (también ex Metro de Madrid), que ya fueron radiados, y los Nagoya 5000 (ex Metro de Nagoya), que serán reincorporados una vez avanzados los trabajos de desasbestización”, remataron.

Vale la pena resaltar que los trabajadores del subte vienen denunciando desde hace años y en reiteradas oportunidades la presencia de asbesto en las formaciones porteñas: ya hay tres fallecidos por cáncer y medio centenar afectados con diversos problemas de salud.

Fuente: EnElSubte

